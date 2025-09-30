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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетико - Айнтрахт
Атлетико - Айнтрахт: обзор матча 30 сентября 2025
Атлетико
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
5 : 1
Завершен
Айнтрахт
4'
Д. Распадори
33'
Р. Ле Норман
45+1'
А. Гризманн
70'
Д. Симеоне
82'
Х. Альварес (П)
57'
Ж. Буркардт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Айнтрахт
Завершен
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Хулиан Альварес
90'
Замена
Карлос Мартин
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
90'
90'
+3'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Хулиан Альварес
82'
Гол отменен
Антуан Гризманн
80'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Пабло Барриос
75'
Замена
Науэль Молина
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
75'
74'
Замена
Марио Гетце
️️️️➡️️
Рицу Доан
71'
Замена
Жан Бахоя
️️️️➡️️
Натаниэль Браун
ГОЛ! 4:1!
Джулиано Симеоне
Пас отдал
Хулиан Альварес
70'
Гол отменен
Антуан Гризманн
68'
58'
Замена
Оскар Хойлунд
️️️️➡️️
Эйе Скири
58'
Замена
Хуго Ларссон
️️️️➡️️
Джан Узун
58'
Замена
Ауреле Аменда
️️️️➡️️
Ннамди Коллинс
57'
ГОЛ! 3:1!
Жонатан Буркардт
Пас отдал
Ансгар Кнауфф
Замена
Коке
️️️️➡️️
Джакомо Распадори
55'
ГОЛ! 3:0!
Антуан Гризманн
Пас отдал
Хулиан Альварес
45'
+1
45'
+1'
41'
Желтая карточка
Натаниэль Браун
ГОЛ! 2:0!
Робен Ле Норман
33'
Желтая карточка
Клеман Лангле
(фол)
14'
ГОЛ! 1:0!
Джакомо Распадори
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
6
Коке
ЦП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
16
Хуго Ларссон
ЦП
18
Махмуд Дауд
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
30
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-3-1-3
13
Облак
3
Руджери
15
Лангле
24
Ле Норман
5
Льоренте
22
Галлахер
8
Барриос
17
Симеоне
7
Гризманн
18
Распадори
19
Альварес
4-1-1-2-2
40
Сантос
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
18
Браун
17
Скири
10
Шаиби
7
Кнауфф
10
Доан
9
Буркардт
42
Узун
17
Симеоне
16
Молина
16
Молина
17
Симеоне
18
Распадори
6
Коке
6
Коке
18
Распадори
8
Барриос
23
Гонсалес
23
Гонсалес
8
Барриос
19
Альварес
10
Баэна
10
Баэна
19
Альварес
7
Гризманн
14
Мартин
14
Мартин
7
Гризманн
34
Коллинс
5
Аменда
5
Аменда
34
Коллинс
17
Скири
6
Хойлунд
6
Хойлунд
17
Скири
42
Узун
16
Ларссон
16
Ларссон
42
Узун
18
Браун
19
Бахоя
19
Бахоя
18
Браун
10
Доан
27
Гетце
27
Гетце
10
Доан
Остались в запасе
Атлетико
Айнтрахт
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
30
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
Остались в запасе
23
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
30
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Атлетико - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
6
Офсайды
2
0
Количество передач
583
556
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.44
0.59
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Посещаемость:
59401
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