  Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира

Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира

Сегодня, 21:49

Завершились еще два матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Олимпиакос» дома сыграл вничью с «Пафосом», а «Славия» упустила победу над «Буде-Глимтом».

Лига чемпионов. 1 тур
Олимпиакос - Пафос - 0:0 (0:0)
Удаления: нет - Бруно, 26 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Лига чемпионов. 1 тур
Славия - Буде-Глимт - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Y. Mbodji , 23; 2:0 - Y. Mbodji , 74; 2:1 - Д. Басси, 78; 2:2 - С. Фет, 90.
Незабитые пенальти: нет - К. Хег, 54.
Таблица турнира Календарь турнира

