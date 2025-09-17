Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира

Завершились еще два матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Олимпиакос» дома сыграл вничью с «Пафосом», а «Славия» упустила победу над «Буде-Глимтом».
Лига чемпионов. 1 тур
Олимпиакос - Пафос - 0:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Удаления: нет - Бруно, 26 (вторая ж.к).
Лига чемпионов. 1 тур
Славия - Буде-Глимт - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Y. Mbodji , 23; 2:0 - Y. Mbodji , 74; 2:1 - Д. Басси, 78; 2:2 - С. Фет, 90.
Незабитые пенальти: нет - К. Хег, 54.
Источник: «Бомбардир»