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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Олимпиакос - Пафос
Олимпиакос - Пафос: обзор матча 17 сентября 2025
Олимпиакос
17.09.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Пафос
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Пафос
Завершен
90'
+6'
88'
Желтая карточка
Бруну Ланга
(фол)
86'
Замена
Андерсон Силва
️️️️➡️️
Влад Драгомир
77'
Замена
Бруну Ланга
️️️️➡️️
Жоау Коррейя
77'
Замена
Кен Сема
️️️️➡️️
Жажа
Замена
Жулиан Бьянсон
️️️️➡️️
Лоренцо Пирола
76'
Замена
Stavros Pnevmonidis
️️️️➡️️
Сантьяго Хецце
75'
Желтая карточка
Мехди Тареми
(фол)
72'
Гол отменен
Мехди Тареми
70'
Замена
Коштинья
️️️️➡️️
Родиней
61'
Замена
Мехди Тареми
️️️️➡️️
Габриэль Стрефецца
46'
Замена
Христос Музакитис
️️️️➡️️
Дани Гарсия
46'
45'
+4'
Желтая карточка
Лоренцо Пирола
(фол)
36'
34'
Замена
Костас Пилеас
️️️️➡️️
Давид Луис
33'
Замена
Мислав Оршич
️️️️➡️️
Ландри Димата
33'
Травма
Давид Луис
25'
Красная карточка
Бруно
(фол)
25'
Желтая карточка
Бруно
(фол)
Желтая карточка
Дани Гарсия
(фол)
20'
15'
Желтая карточка
Бруно
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Давид Гольдар
(К)
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
11
Жажа
ПВ
7
Бруно
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Олимпиакос
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
96
Христос Музакитис
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
24
Бруну Ланга
ЛЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Мислав Оршич
ЛВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Стрефецца
9
Эль-Кааби
56
Поденсе
4-1-1-2-2
93
Михаил
77
Коррейя
4
Луис
5
Гольдар
23
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
11
Жажа
30
Драгомир
11
Димата
7
Бруно
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
14
Дани Гарсия
96
Музакитис
96
Музакитис
14
Дани Гарсия
32
Хецце
10
10
32
Хецце
7
Стрефецца
9
Тареми
9
Тареми
7
Стрефецца
4
Луис
2
Пилеас
2
Пилеас
4
Луис
77
Коррейя
24
Ланга
24
Ланга
77
Коррейя
11
Жажа
12
Сема
12
Сема
11
Жажа
11
Димата
17
Оршич
17
Оршич
11
Димата
30
Драгомир
33
Силва
33
Силва
30
Драгомир
Остались в запасе
Олимпиакос
Пафос
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Олимпиакос - Пафос
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
533
251
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Посещаемость:
32050
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2 : 0
22.05.2026
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АЕК
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