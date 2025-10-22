Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
31
Коссуну
19
Джимсити
4
Хин
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
90
Крстович
4-3-2-1
35
Маркович
26
Боржил
4
Зима
27
Влчек
15
Мбоджи
16
Мозес
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
19
Кусей
25
Хоры
47
Бернаскони
59
Залевски
59
Залевски
47
Бернаскони
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
16
Мозес
2
Шалоупек
2
Шалоупек
16
Мозес
15
Мбоджи
23
Садилек
23
Садилек
15
Мбоджи
27
Влчек
90
Саньянг
90
Саньянг
27
Влчек
19
Кусей
11
Прекоп
11
Прекоп
19
Кусей
Остались в запасе
Аталанта
Славия
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
45
Martin Kovar
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
45
Martin Kovar
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Аталанта - Славия
3
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
15
Офсайды
5
3
Количество передач
408
317
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.73
xGP (предотвращенные голы)
2.46
2.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Славии», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Славия»
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Источник: «Бомбардир»