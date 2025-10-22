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  • «Аталанта» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Аталанта» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
Аталанта
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Славия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
(К) ЛЗ
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
19
Василь Кусей
ЛВ
16
Давид Мозес
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Славия
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
45
Martin Kovar
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
31
Коссуну
19
Джимсити
4
Хин
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
90
Крстович
4-3-2-1
35
Маркович
26
Боржил
4
Зима
27
Влчек
15
Мбоджи
16
Мозес
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
19
Кусей
25
Хоры
47
Бернаскони
59
Залевски
59
Залевски
47
Бернаскони
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
16
Мозес
2
Шалоупек
2
Шалоупек
16
Мозес
15
Мбоджи
23
Садилек
23
Садилек
15
Мбоджи
27
Влчек
90
Саньянг
90
Саньянг
27
Влчек
19
Кусей
11
Прекоп
11
Прекоп
19
Кусей
Остались в запасе
Аталанта
Славия
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
45
Martin Kovar
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
45
Martin Kovar
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Аталанта - Славия
3
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
15
Офсайды
5
3
Количество передач
408
317
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.73
xGP (предотвращенные голы)
2.46
2.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Славии», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Славия»

«Аталанта» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Славия Аталанта
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