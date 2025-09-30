30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
20
Чалханоглу
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-2-3-2
36
Станек
27
Влчек
4
Зима
2
Шалоупек
14
Хасиока
23
Дудера
23
Садилек
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
19
Кусей
31
Биссек
25
Аканджи
25
Аканджи
31
Биссек
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
23
Дудера
15
Мбоджи
15
Мбоджи
23
Дудера
17
Провод
70
Чам
70
Чам
17
Провод
19
Кусей
25
Хоры
25
Хоры
19
Кусей
23
Садилек
18
Шранц
18
Шранц
23
Садилек
14
Хасиока
13
Хытил
13
Хытил
14
Хасиока
Остались в запасе
Интер
Славия
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
19
Daniel Toula
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
19
Daniel Toula
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Интер - Славия
2
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
17
Количество передач
558
420
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.99
0.11
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Славии», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Славия»
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Источник: «Бомбардир»