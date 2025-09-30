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  • «Интер» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Интер» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 20:50
Интер
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
3 : 0
Завершен
Славия
30' Л. Мартинес 34' Д. Дюмфрис 65' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Славия
36
Индржих Станек
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
(К) ЛВ
19
Василь Кусей
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
16
Давид Мозес
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
20
Чалханоглу
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-2-3-2
36
Станек
27
Влчек
4
Зима
2
Шалоупек
14
Хасиока
23
Дудера
23
Садилек
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
19
Кусей
31
Биссек
25
Аканджи
25
Аканджи
31
Биссек
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
23
Дудера
15
Мбоджи
15
Мбоджи
23
Дудера
17
Провод
70
Чам
70
Чам
17
Провод
19
Кусей
25
Хоры
25
Хоры
19
Кусей
23
Садилек
18
Шранц
18
Шранц
23
Садилек
14
Хасиока
13
Хытил
13
Хытил
14
Хасиока
Остались в запасе
Интер
Славия
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
19
Daniel Toula
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
19
Daniel Toula
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Интер - Славия
2
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
17
Количество передач
558
420
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.99
0.11
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Славии», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Славия»

«Интер» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Славия Интер
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