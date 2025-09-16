17 сентября на стадионе «Синобо» в Праге состоится матч 1 тура Лиги чемпионов, в котором чешская «Славия» примет норвежский «Буде-Глимт». Обе команды подходят к поединку в хорошей форме и демонстрируют яркий атакующий футбол, что обещает результативную встречу.

«Славия»

Чешский клуб уверенно проводит старт сезона. В последних трех матчах команда одержала победы, обыграв «Карвину» (3:1), «Младу-Болеслав» (3:1) и «Пардубице» (3:1). В 21 последних встречах во всех турнирах «Славия» стабильно забивает, что делает ее одной из самых результативных команд в Чехии. При этом оборона выглядит менее надежной – команда пропускает в четырех последних играх подряд. В среднем за пять матчей пражане забивают 2.6 гола и пропускают 0.8. Главная сила «Славии» – атакующая вариативность и умение создавать множество моментов.

«Буде-Глимт»

Норвежский клуб идет с еще более впечатляющей статистикой: в последних пяти матчах он забил 20 мячей, включая разгром «Кристиансунда» со счетом 7:1. В квалификации Лиги чемпионов команда уверенно прошла «Штурм» (5:0 дома), но на выезде уступила 1:2. «Буде-Глимт» забивает в 19 матчах подряд, а средний показатель в атаке за пять последних игр – 4 гола. Слабое место команды – нестабильность обороны: в трех последних матчах норвежцы допускали ошибки, пропуская даже от соперников низкого уровня.

Факты о командах

«Славия»

Победы в 3 последних матчах

Забивает в 21 игре подряд

В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

«Буде-Глимт»

Не проигрывает в 12 из 14 матчей

Забивает в 19 матчах подряд

В среднем: 4.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Славия» – «Буде-Глимт»

Обе команды подходят к старту группового этапа в атакующем стиле, и их статистика прямо указывает на высокую вероятность результативного матча. «Славия» традиционно уверенно играет дома, но «Буде-Глимт» обладает яркой атакой, которая способна доставить серьезные проблемы любой обороне. Вероятнее всего, встреча пройдет в открытой манере с обменом голами.

Рекомендованные ставки