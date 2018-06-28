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  • Шовковский: «Нойер показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику»

Шовковский: «Нойер показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику»

28 июня 2018, 09:41
15

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский критически высказался об игре голкипера сборной Германии Мануэля Нойера в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей.

На последних минутах вратарь «Баварии» отправился в чужую штрафную площадь при счете 0:1, но потерял мяч, что привело ко второму пропущенному голу.

«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом. Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной соперника. Но только при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае вратарь не должен действовать подобным образом.

Своими действиями он просто унизил партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня», – заявил Шовковский.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии, завершился со счетом 2:0. После этой игры немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.

Источник: Instagram
Чемпионат мира Германия Шовковский Александр Нойер Мануэль
Комментарии (15)
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Иванов Иван Иванович
1530168442
Хохол все по делу сказал!
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mig28
1530169005
Всё правильно! Понимаю угловой..но мяч в центре поля, он побежал дальше защитников))
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омск55
1530171387
Правильно сказал
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Torvald64
1530173374
Это было бы верно, если бы шла 50-я минута матча. Но простите, на дворе была 90+6(!), счёт 0:1, а немцам нужна только победа. Какой смысл сидеть в воротах в такой ситуации? Ну, ошибся - 0:1 или 0:2, какая в данном случае разница?
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Ubuntu
1530173738
А почему он вообще матч смотрел, ему его правительство запрещает смотреть чемпионат Мира
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SinyaaPyll
1530174920
Ману, де ти гуляв?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1530181311
Случилась по молодости лет со мной похожая засада. Обстоятельства практически один в один и закончилось также печально. Ох и напихали мне старички после игры...
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Avaretz
1530182954
Я лично никогда ничего особенного не видел в Нойере, может есть вратарская техника которые могут оценить только вратари, но сказать что он лучший вратарь язык не поворачивается, даже 5ку лучших бы не поставил, против Швеции он ошибся, против Мексики мог выручить. Тер Штегена я считаю более стабильным Нойера
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Ляба
1530186535
Что он несет, сам то понимает?...Нойера всегда подключали, это уже давно известно...
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zigbert
1530195458
В данном эпизоде винить его нет смысла, игра уже была сделана и даже ничья не спасала немцев. Назвать это "высокомерным отношением к партнерам" никак нельзя.
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