Шовковский: «Нойер показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику»

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский критически высказался об игре голкипера сборной Германии Мануэля Нойера в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей.

На последних минутах вратарь «Баварии» отправился в чужую штрафную площадь при счете 0:1, но потерял мяч, что привело ко второму пропущенному голу.

«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом. Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной соперника. Но только при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае вратарь не должен действовать подобным образом.

Своими действиями он просто унизил партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня», – заявил Шовковский.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии, завершился со счетом 2:0. После этой игры немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.