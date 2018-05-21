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    Шовковский: «В УПЛ судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле»

    Экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский уверен, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.

    «Самое неприятное в этом чемпионате то, что судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле. Отрыв в два очка в турнирной таблице и техническое поражение, которое есть у «Динамо».

    Если бы не это поражение, можно было бы смотреть на все обстоятельства по-другому. Это неприятный момент и хочется, чтобы в будущем этого не было.

    Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле», – приводит слова Шовковского FootballHub.

    По результатам сезона чемпионом Украины стал «Шахтер», второе место заняло киевское «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 10:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 мая 2018, 19:31

      А с какого хрена вам не должны были дать технарь? Все ездили в Мариуполь играть, а вы особенные что ли? Сашо, молчал бы лучше, за умного бы сошел

      6
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 21 мая 2018, 16:56

      Помните такого учёного Никола Тесла. По нашему Николай. Родился на территории Хорватии, в семье Сербов. Но, почему *** Мыкола ? Откуда это вообще вылезло? Даже на белорусском Микалай - куда ещё не шло.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 мая 2018, 16:04

      В Киеве могут только ныть , пусть вспомнят как становились чемпионами с помошью компьютерных голов и другие случаи , когда Суркис был при власти , а еще шубы испанским судьям и многое другое ....

      0
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      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > VikNMar 22 мая 2018, 19:09

      Еще раз для дураков.........надоели такие как ты собиратели вранья , испанский судья нагло просил взятку - это факт , когда ему отказали он состряпал эту историю...........УЕФА , СПЕРВА БЕЗ РАЗБОРА НАКАЗАЛ ДИНАМО КИЕВ..........КОГДА ВЫЯСНИЛОСЬ ВСЁ .......судью отстранили , перед Киевлянами извинились....Надоели дураки которые льют грязь.........

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 мая 2018, 13:11

      Упл надо закрывать

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 21 мая 2018, 12:59

      Шахтер 2 раза сильнее чем Динамо

      2
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM 21 мая 2018, 12:37

      "Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле», – приводит слова Шовковского FootballHub."

      А, *****, где она должна решаться?????

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 мая 2018, 12:27

      шахта всё равно сильнее куева

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 мая 2018, 11:51

      Не жалейте СаШо. Он это заслужил. И Сабо тоже. Это результат их деятельности (или бездеятельности?) во время "революции достоинства". А отсюда вывод: - Умер Трохим, и х.... с ним.

      1
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 21 мая 2018, 10:49

      Украина жила в 90-х припеваючи, т.к. после распада СССР всего было в изобилии и всё было налажено. В 2000-х начались первые проблемы, потихоньку всё пришло в упадок, а власть на Украине не желала разбираться в бардаке. При Януковиче начало налаживаться и он взял курс на сближение с Россией. Но узколобым и недалёким это не понравилось, тут ещё и американские деньги сыграли роль. На майдане раздавались доллары всем кастрюлеголовым. Таким образом Украина оказалась в жопе. **********, а теперь как попрошайка просит подачек. Пендосия поставила Джевелины, украинцы обрадовались, а им тут же запретили ими пользоваться. Теперь вот уголь в ЮАР закупают, газ сланцевый в США - умные люди, ничего не скажешь. Но Крым всё же наш.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Grindcore 21 мая 2018, 12:00

      Привет, ты с Украины??? Если да, то может пиши свое мнение на украинских сайтах, потому-что здесь ситуацию в Украине никто не знает, и может тебя не правильно понять, а если ты не с Украины то тебе тем более нечего тут что-то писать, пусть хохлы сами в своем дер ь ме копаются. Нам бы для начала в своем де рь ме разобраться, а потом уже на других смотреть.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Grindcore 21 мая 2018, 12:04

      Крым конечно наш, но после крыма бакс подскочил в 2 раза, и люди которые платят ипотеку в баксах не особо этому рады, а ипотека у простых честных людей которые не 3,14здят а зарабатывают честно, поэтому как-бы для простого россиянина это не совсем радостная новость.

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      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Павел Буре 21 мая 2018, 12:36

      В одном согласен: политика тут нах не нужна!
      Во всем остальном, может у человека накипело и захотел душу излить, тебе чего, жалко что ли?)))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > ShO_oM 21 мая 2018, 13:30

      да мне конечно не жалко,))) ну за чем на футбольном сайте писать о политике другого государства, в своем надо разобраться, (у нас тоже весело, человека который занимался футболом, назначают главным строителем!! ))) если он хочет излить душу, для этого есть специально отведенное место, это церковь, или бар )))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Павел Буре 21 мая 2018, 14:01

      Не был бы Крым, была бы другая чехорда (монголия, преднестровье, армения), от которой также бакс бы пульнул вверх!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > TOMSON 21 мая 2018, 14:43

      я не знаю чем думали люди, когда брали в баксах, может так людям было выгодно, а может других вариантов не было, у каждого своя ситуация, но считаю, это ненормально для простых работников, когда валюта твоей страны так резко обесценивается.

      -1
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Павел Буре 9 июня 2018, 00:34

      Строительство и футбол - знатный распил))) А мудко - увольнять низя, "многое сделал" (С) правда для кого и чего))))

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2018, 10:43

      К комментариям ниже могу добавить только, что "Источник: Бомбардир")))))

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