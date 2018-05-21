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  • Шовковский: «В УПЛ судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле»

Шовковский: «В УПЛ судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле»

21 мая 2018, 10:30
23

Экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский уверен, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.

«Самое неприятное в этом чемпионате то, что судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле. Отрыв в два очка в турнирной таблице и техническое поражение, которое есть у «Динамо».

Если бы не это поражение, можно было бы смотреть на все обстоятельства по-другому. Это неприятный момент и хочется, чтобы в будущем этого не было.

Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле», – приводит слова Шовковского FootballHub.

По результатам сезона чемпионом Украины стал «Шахтер», второе место заняло киевское «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Динамо К Шовковский Александр
Комментарии (23)
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Шумаххер
1526888191
У нас в 90ых так же было ))
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Bivaliy67
1526888200
"Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле" Читайте, что пишите!
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Red-white-чемпион
1526888219
Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле», что я сейчас прочитал???
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bset
1526888626
К комментариям ниже могу добавить только, что "Источник: Бомбардир")))))
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Grindcore
1526888951
Украина жила в 90-х припеваючи, т.к. после распада СССР всего было в изобилии и всё было налажено. В 2000-х начались первые проблемы, потихоньку всё пришло в упадок, а власть на Украине не желала разбираться в бардаке. При Януковиче начало налаживаться и он взял курс на сближение с Россией. Но узколобым и недалёким это не понравилось, тут ещё и американские деньги сыграли роль. На майдане раздавались доллары всем кастрюлеголовым. Таким образом Украина оказалась в жопе. **********, а теперь как попрошайка просит подачек. Пендосия поставила Джевелины, украинцы обрадовались, а им тут же запретили ими пользоваться. Теперь вот уголь в ЮАР закупают, газ сланцевый в США - умные люди, ничего не скажешь. Но Крым всё же наш.
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Полная Канистра
1526894859
шахта всё равно сильнее куева
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ShO_oM
1526895447
"Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле», – приводит слова Шовковского FootballHub." А, *****, где она должна решаться?????
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Басмачи
1526896782
Шахтер 2 раза сильнее чем Динамо
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VikNMar
1526907847
В Киеве могут только ныть , пусть вспомнят как становились чемпионами с помошью компьютерных голов и другие случаи , когда Суркис был при власти , а еще шубы испанским судьям и многое другое ....
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Diesel133
1526920263
А с какого хрена вам не должны были дать технарь? Все ездили в Мариуполь играть, а вы особенные что ли? Сашо, молчал бы лучше, за умного бы сошел
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