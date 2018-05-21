Шовковский: «В УПЛ судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле»

Экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский уверен, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.

«Самое неприятное в этом чемпионате то, что судьба чемпионских медалей решалась не на футбольном поле. Отрыв в два очка в турнирной таблице и техническое поражение, которое есть у «Динамо».

Если бы не это поражение, можно было бы смотреть на все обстоятельства по-другому. Это неприятный момент и хочется, чтобы в будущем этого не было.

Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле», – приводит слова Шовковского FootballHub.

По результатам сезона чемпионом Украины стал «Шахтер», второе место заняло киевское «Динамо».