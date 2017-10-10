Шовковский написал, что Украина не заслужила выхода на ЧМ-2018

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовсковский поделился мнением о невыходе команды на ЧМ-2018. Вчера подопечные Андрея Шевченко проиграли команде Хорватии (0:2) и лишились шансов на участие в соревновании.

«Пару слов о футболе. Немного сумбурно, но зато честно. Игра забывается, а счет остается. Эмоции – не самый хороший помощник в решении любого вопроса, но все-таки давайте смотреть правде в глаза.

После провального выступления на чемпионате Европы во Франции (не вышли из группы – прим. «Бомбардира») вчерашний итоговый результат – это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходит в нашей стране в целом и в футболе в частности.



И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и недостойна быть представленной на мировом первенстве в 2018 году.



Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями. Надо привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировку в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Не нужно требовать молниеносного результата – его сразу не будет, но он обязательно будет через 5-7 лет.



Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5-7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты? Мы привыкли жить сегодняшним днем и вовсе не хотим думать о будущем.

На фоне всего вышеизложенного могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа. И еще – если оставить все как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет еще хуже», – написал 42-летний украинец в фейсбуке.

Шовсковский выступал за «желто-синих» с 1994 по 2012 год и участвовал на ЧМ-2006, который является единственным в истории украинского футбола.