«Легендарный». УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения

47 лет исполняется бывшему вратарю сборной Украины Александру Шовковскому. Его не забыл поздравить УЕФА.
«Легендарному киперу киевского «Динамо» и сборной Украины Александру Шовковскому – 47!» – написал УЕФА.
- К посту приложено видео сейва украинца в матче с «Реалом» – он отразил пенальти от Рауля.
- Всю игровую карьеру Шовковский провел в «Динамо» (без учета аренд).
- Шовковский сейчас тренирует голкиперов сборной Украины.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер УЕФА