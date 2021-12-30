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    «Легендарный». УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения

    47 лет исполняется бывшему вратарю сборной Украины Александру Шовковскому. Его не забыл поздравить УЕФА.

    «Легендарному киперу киевского «Динамо» и сборной Украины Александру Шовковскому – 47!» – написал УЕФА.

    • К посту приложено видео сейва украинца в матче с «Реалом» – он отразил пенальти от Рауля.
    • Всю игровую карьеру Шовковский провел в «Динамо» (без учета аренд).
    • Шовковский сейчас тренирует голкиперов сборной Украины.

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    Источник: твиттер УЕФА

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