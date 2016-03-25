Шовковский: «Играть в одном клубе? Для меня это совершенно нормально»

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский в интервью «Футбол 24» заявил, что выступать за один и тот же для него кажется приемлемым. Отметим, что за киевлян 41-летний футболист играет с 1993 года.

– Какие ощущения от самого факта игры в одном клубе?

– Для меня это совершенно нормально, это моя жизнь и, скажем так, то, через что я прошел. Поэтому, оценивать другой взгляд, другую точку зрения я не могу, по той простой причине, что не знаю, как это – по-другому. Это точно также как судить людей за какие-то поступки, действия, осуждать их за что-то или, наоборот, высказывать свою точку зрения. Ведь мы не знаем истинных причин тех или иных событий, которые произошли. Мы не были в другой «шкуре» и не знаем, через что прошел другой человек. Да, мы можем видеть что-то, что есть на поверхности, но многое также скрыто внутри. Поэтому я и не могу ответить на вопрос. Для меня это совершенно нормально, а для другого, может быть, нет.

– А не хотелось попробовать что-то другое, поменять?

– Знаете, в жизни хочется попробовать много разных вещей. Но нужно быть счастливым, имея то, что есть. Сожалеть по поводу того, чего у вас не случилось – это значит тратить свою энергию впустую, вместо того, чтобы продолжать совершенствоваться вместе, в данном случае, с командой.