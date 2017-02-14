Шовковский: «Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии»

Известный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал о том, где он мог играть, если бы покинул киевское «Динамо».

«Предложения действительно были, но по тем или иным причинам я никуда не перешел. То меня не хотели отпускать, то в какой-то момент случались определенные ситуации, которые влияли на мое решение.

Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии». Но все сложилось так, что я остался в Динамо, а потом куда-то переходить не было смысла.

Жалею ли я о чем-то? Не хочу тратить на это свои силы и энергию. Я получал удовольствие от того, что делал», – сказал Шовковский в эфире программы Дубль W.

Напомним, что за «Динамо» Шовковский выступал с 1993-го года. В прошлом году он завершил карьеру.