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    Шовковский: «Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии»

    Известный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал о том, где он мог играть, если бы покинул киевское «Динамо».

    «Предложения действительно были, но по тем или иным причинам я никуда не перешел. То меня не хотели отпускать, то в какой-то момент случались определенные ситуации, которые влияли на мое решение.

    Был интерес со стороны «Пармы», «Валенсии» и «Баварии». Но все сложилось так, что я остался в Динамо, а потом куда-то переходить не было смысла.

    Жалею ли я о чем-то? Не хочу тратить на это свои силы и энергию. Я получал удовольствие от того, что делал», – сказал Шовковский в эфире программы Дубль W.

    Напомним, что за «Динамо» Шовковский выступал с 1993-го года. В прошлом году он завершил карьеру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 марта 2017, 02:29

      Молодец !!! Видел в живую как он играл ,..........уважаю !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 14 февраля 2017, 12:30

      Легенда!!!

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