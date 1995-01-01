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    45-летний Шовковский остался в запасе сборной Украины на матч с Францией

    Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на товарищеский матч, который состоится в Париже при пустых трибунах.

    45-летний Шовковский – единственный голкипер в запасе сборной Украины. Он может появиться на поле в случае травмы Георгия Бущана.

    Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Харатин, Макаренко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко.

    Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Чеберко.

    Франция: Манданда, Павар, Лангле, Упамекано, Динь, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Марсьяль, Жиру.

    Запасные: Меньян, Льорис, Кимпембе, Варан, Погба, Гризманн, Мбаппе, Канте, Коман, Эрнандес, Бен-Йеддер.

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    Источник: инстаграм Украинской ассоциации футбола

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +543

      JI e x a 13 минут назад

      Шовковский вечный=)

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