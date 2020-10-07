45-летний Шовковский остался в запасе сборной Украины на матч с Францией

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на товарищеский матч, который состоится в Париже при пустых трибунах.
45-летний Шовковский – единственный голкипер в запасе сборной Украины. Он может появиться на поле в случае травмы Георгия Бущана.
Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Харатин, Макаренко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко.
Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Чеберко.
Франция: Манданда, Павар, Лангле, Упамекано, Динь, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Марсьяль, Жиру.
Запасные: Меньян, Льорис, Кимпембе, Варан, Погба, Гризманн, Мбаппе, Канте, Коман, Эрнандес, Бен-Йеддер.
- Начало игры – 22:10 по Москве.
- Ранее коронавирусом заразились вратари Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин.
Источник: инстаграм Украинской ассоциации футбола