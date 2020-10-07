45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции

Тренер сборной Украины Александр Шовковский может сыграть в товарищеском матче против сборной Франции. 45-летний ассистент Андрея Шевченко намекнул на это в своем инстаграме.
«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно, и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть с вами всегда будет температура 36,6», – написал Шовковский.
- Положительные тесты на коронавирус сдали 14 футболистов сборной Украины.
- Среди них – три вратаря: Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин.
- В заявке сборной Украины на матч с Францией остался только один вратарь – 26-летний Георгий Бущан.
Источник: инстаграм Александра Шовковского