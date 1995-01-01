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    45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции

    Тренер сборной Украины Александр Шовковский может сыграть в товарищеском матче против сборной Франции. 45-летний ассистент Андрея Шевченко намекнул на это в своем инстаграме.

    «Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно, и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть с вами всегда будет температура 36,6», – написал Шовковский.

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    Источник: инстаграм Александра Шовковского

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5395

      Alekxei Z. 1 час назад

      Чтобы уровнять силы, французы обязаны выпустить Бартеза , Блана , Виера и Зидана.

      0
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      Рейтинг: +5035

      САДЫЧОК > Alekxei Z. 1 час назад

      Интересно было бы !

      0
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      Рейтинг: +17053

      bset 1 час назад

      Похоже скоро весь футбол закроется на карантин

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      Рейтинг: +5035

      САДЫЧОК > bset 1 час назад

      конечно закроют ! Но страну не закроют , ибо экономика помрёт !

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      Рейтинг: +5035

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Красавчик !..Только статья вырвана из контекста..Там все основные вратари , больны ковид.

      1
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      Рейтинг: +16

      Кирилл Михайлов > САДЫЧОК 1 час назад

      https://dynamo.kiev.ua/news/354283-georgij-buschan-dumayu-tolko-ob-igre-s-frantsiej

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