45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции

Тренер сборной Украины Александр Шовковский может сыграть в товарищеском матче против сборной Франции. 45-летний ассистент Андрея Шевченко намекнул на это в своем инстаграме.

«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно, и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть с вами всегда будет температура 36,6», – написал Шовковский.