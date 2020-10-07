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  • 45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции

45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции

7 октября 2020, 08:40
3

Тренер сборной Украины Александр Шовковский может сыграть в товарищеском матче против сборной Франции. 45-летний ассистент Андрея Шевченко намекнул на это в своем инстаграме.

«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно, и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть с вами всегда будет температура 36,6», – написал Шовковский.

Источник: инстаграм Александра Шовковского
Украина Франция Шовковский Александр
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1602052028
Красавчик !..Только статья вырвана из контекста..Там все основные вратари , больны ковид.
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