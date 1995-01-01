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    Пятов установил рекорд сборной Украины по числу матчей среди вратарей

    В матче отбора Евро-2020 Украина в гостях сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.

    Эта игра стала для вратаря Андрея Пятова 93-й в составе украинской сборной.

    Таким образом, игрок «Шахтера» стал рекордсменом национальной команды по числу матчей среди голкиперов.

    Пятов превзошел достижение Александра Шовковского, который провел за сборную 92 поединка.

    • Рекорд среди всех футболистов принадлежит Анатолию Тимощуку (144).
    • Пятов дебютировал за сборную Украины 22 августа 2007 года.
    • В 93 матчах он пропустил 70 голов.

    Источник: Сайт телеканала «Футбол 1»

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