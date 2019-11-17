Пятов установил рекорд сборной Украины по числу матчей среди вратарей

В матче отбора Евро-2020 Украина в гостях сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.
Эта игра стала для вратаря Андрея Пятова 93-й в составе украинской сборной.
Таким образом, игрок «Шахтера» стал рекордсменом национальной команды по числу матчей среди голкиперов.
Пятов превзошел достижение Александра Шовковского, который провел за сборную 92 поединка.
- Рекорд среди всех футболистов принадлежит Анатолию Тимощуку (144).
- Пятов дебютировал за сборную Украины 22 августа 2007 года.
- В 93 матчах он пропустил 70 голов.
Источник: Сайт телеканала «Футбол 1»