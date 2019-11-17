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Пятов установил рекорд сборной Украины по числу матчей среди вратарей

17 ноября 2019, 22:52

В матче отбора Евро-2020 Украина в гостях сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.

Эта игра стала для вратаря Андрея Пятова 93-й в составе украинской сборной.

Таким образом, игрок «Шахтера» стал рекордсменом национальной команды по числу матчей среди голкиперов.

Пятов превзошел достижение Александра Шовковского, который провел за сборную 92 поединка.

  • Рекорд среди всех футболистов принадлежит Анатолию Тимощуку (144).
  • Пятов дебютировал за сборную Украины 22 августа 2007 года.
  • В 93 матчах он пропустил 70 голов.

Источник: Сайт телеканала «Футбол 1»
Отбор ЧЕ-2020 Сербия Украина Шовковский Александр Пятов Андрей
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