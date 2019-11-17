Пятов установил рекорд сборной Украины по числу матчей среди вратарей

В матче отбора Евро-2020 Украина в гостях сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.

Эта игра стала для вратаря Андрея Пятова 93-й в составе украинской сборной.

Таким образом, игрок «Шахтера» стал рекордсменом национальной команды по числу матчей среди голкиперов.

Пятов превзошел достижение Александра Шовковского, который провел за сборную 92 поединка.