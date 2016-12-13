Шовковский завершит карьеру

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский анонсировал завершение 23-летней карьеры в составе столичного клуба.

«Все имеет свое начало и свой конец. Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета «Динамо». В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам!» — приводит слова 41-летнего вратаря официальный сайт клуба.

В составе киевлян Шовковский 14 раз выигрывал национальное первенство Украины, 11 раз — Кубок, шесть раз — Суперкубок.