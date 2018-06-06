Шовковский: «Шквал критики может подорвать веру в себя у Кариуса»

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский дал совет голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу, который в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) совершил две результативные ошибки.

«Кариусу очень важно не уничтожить самого себя. Я знаю, что шквал критики, который на него обрушился, может подорвать веру в себя.

Характерный момент, который мне очень понравился – он подошел к своим болельщикам. Видно было, что он переживает, слезы текут по глазам. Он подошел и извинился, а болельщики его поддержали. Для человека, оказавшегося в такой ситуации, это очень важно», – считает Шовковский.

После матча в адрес Кариуса поступали угрозы убийства.