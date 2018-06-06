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    Шовковский: «Шквал критики может подорвать веру в себя у Кариуса»

    Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский дал совет голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу, который в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) совершил две результативные ошибки.

    «Кариусу очень важно не уничтожить самого себя. Я знаю, что шквал критики, который на него обрушился, может подорвать веру в себя.

    Характерный момент, который мне очень понравился – он подошел к своим болельщикам. Видно было, что он переживает, слезы текут по глазам. Он подошел и извинился, а болельщики его поддержали. Для человека, оказавшегося в такой ситуации, это очень важно», – считает Шовковский.

    После матча в адрес Кариуса поступали угрозы убийства.

    Источник: Xsport

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    06.06.2018 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 июня 2018, 16:38

      СаШо- глыба..форева!!!.

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