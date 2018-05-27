Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование

В адрес голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса и его семьи поступили сотни угроз в социальных сетях. Причиной угроз стала игра Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

Сообщается, что в некоторых из сообщений пользователей говорится о намерениях убить вратаря и членов его семьи.

«Я убью твою девушку, я убью твою девушку», – говорится в одном из комментариев.

Пресс-служба полиции Мерсисайда заявила, что серьезно относится к подобным сообщениям в социальных сетях и расследует эти правонарушения.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале