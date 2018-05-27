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  • Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование

Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование

27 мая 2018, 18:56
22

В адрес голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса и его семьи поступили сотни угроз в социальных сетях. Причиной угроз стала игра Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

Сообщается, что в некоторых из сообщений пользователей говорится о намерениях убить вратаря и членов его семьи.

«Я убью твою девушку, я убью твою девушку», – говорится в одном из комментариев.

Пресс-служба полиции Мерсисайда заявила, что серьезно относится к подобным сообщениям в социальных сетях и расследует эти правонарушения.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

Источник: Telegraph.co.uk
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Кариус Лорис
Комментарии (22)
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серега кашин
1527437611
дураков везде хватает
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upiter622
1527437628
Что за дикость такая!
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alex1951
1527438591
В Колумбии ,за такие дела,в 1994 году ,,мочканули,, защитника ,за автогол.
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кеша_КБ
1527439308
- мне думается, что угрозы в отношении него не беспочвенны!...пропускать такие голешники в финале ЛЧ просто (мягко говоря) не позволительно!!!...тем более - голкиперу "Ливерпуля"...в присутствии своих болельщиков....Вышли на непаханое поле две хорошо отлаженные машины, красная и белая(вспомнил Спартак), два громких европейских бренда!!!, и пошли "бодаться"!!!, а у красных, при прочих равных, основной механизм не сработал!...ему бы, этому "механизму" работать в самый раз в к-н.. модельном агентстве...вообще, очень странные (но красивые) голы...Играем в футбол!
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OfaZavr
1527439941
перегибают опять некоторые, парень итак разбит.
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Nekit92
1527441229
Ну ладно он накосячил. А семья в чем провинилась? Люди уже с ума посходили...
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Королевство Равенства
1527442063
Почему в английской сборной вратари из клубов внизу таблицы ? Там защитники блокеры ударов всей командой трудятся и пахают в обороне. Это не про Ливер который пожарит регулярно в защите поэтому вратарей волшебников у него нет. И поэтому он просто был слабее Реала.
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zigbert
1527445101
И какие они после этого болельщики? Звери в человеческом обличии.
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кеша_КБ
1527445492
мне хочется обратиться к тем, кто сделал мне "- 2"...вы что, думаете - что Реал не выиграл бы кубок ЛЧ без этих "ошибок" Кариуса!???...не пишите и не отвечайте мне!, вы - дешёвый мир , я вас забанил...в следующий раз я опубликую список "знатоков футбола"...прошу прощения за эмоции...
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SPACE TRUCKIN
1527486529
пьяных неадекватов везде хватает....слово болельщик к таким неприменимо...
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