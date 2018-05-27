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    «Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале


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    Голосов: 12
    27.05.2018 20:05
    Ему лучше куда-нибудь исчезнуть.

    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус проиграл финал Лиги чемпионов. Его результативные ошибки подарили «Реалу» итоговую победу в два мяча.

    Мадрид побил очередные рекорды, а голкипер теперь может только извиняться. Вот так это происходило после матча:

    «На самом деле я до сих пор не спал. Моменты повторяются снова и снова. Мне бесконечно жаль моих товарищей по команде. Я знаю, что испортил все этими двумя ошибками. Как уже говорил, хотел бы вернуться назад. Но это невозможно. Хуже всего то, что мы все чувствовали возможность победы над «Реалом» и долго были в игре. Спасибо нашим невероятным поклонникам, которые приехали в Киев. Я не воспринимаю все это как должное. Вы показали мне, какая у нас большая семья. Спасибо, и мы вернемся сильнее», – написал Кариус уже на следующий день.

    После матча нашлись те, кто поддержал вратаря. Например, к нему обратился даже итальянский «Наполи».

    Но в остальном все выглядит ужасно. Сотни угроз в социальных сетях коснулись не только Кариуса, но и его семью. «Я убью твою девку», – говорится в одном из комментариев, по которым полиция уже начала расследование.

    Встречаются и более безобидные, но все равно страшные для Кариуса вещи.

    Например, такое: «Должны ли Кариуса оштрафовать после прошлой ночи? Два или три месяца без зарплаты? Если кто-то в корпоративном или любом секторе труда допустит такие ошибки, то он на сто процентов лишится зарплаты до получения пули»

    Для кого-то Кариус больше не вратарь.

    И не только не вратарь.

    Его представили игроком «Реала».

    Новые характеристики Кариуса в игровых симуляторах:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 12
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +13

      А_Е 29 мая 2018, 13:21

      Его просто Игорян покусал)))

      1
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      Рейтинг: +251

      bombandir123 29 мая 2018, 12:54

      Все ошибаються Италия вобше на чемпионат Мира не вышла! И что не кто не гнобит Бразилия 7-1 в финале проиграла и тоже не кто не гнобит

      0
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      Рейтинг: +13

      А_Е > bombandir123 29 мая 2018, 13:21

      В каком финале Бразилия проиграла????

      2
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > А_Е 3 июня 2018, 08:35

      Ошибся бомбандир как и в своём нике, конечно же в полуфинале 2014

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 мая 2018, 07:40

      Да ладно мужика гнобить. Вон наш Гарик-бухарик, сплавил сборную в Базилии аналогичным образом, и все ничего, дальше плавит, лучший вратарь, мля!

      1
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      Рейтинг: +12

      Serious 060 28 мая 2018, 20:42

      После такого у него три варианта: 1. Как Филлимонов - уйти из профессионального футбола. 2. Как Акинфеев - забить на все и играть как ни в чем не бывало. 3. Как Джанаев - пережить 1-2 сезона в тишине и вернуться на более высокий уровень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 мая 2018, 18:04

      Это перебор, футбол всего лишь игра, без ошибок ни один игрок не играет, просто у кипера они всегда навиду

      5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 28 мая 2018, 13:04

      Александр Филимонов после игры с Украиной тоже закончил карьеру в Большом Футболе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      1армеец 28 мая 2018, 12:46

      дайте ему телефончик Саши Филимонова,он объяснит немцу,как выигрывают чемпионат мира,после таких"бабочек"

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 28 мая 2018, 12:22

      Это к сожалению на всю жизнь. И никуда он от этого не уйдёт. КУда бы он теперь не придет в первую очередь он будет ассоциироваться с этими 2 косяками.

      1
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      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > talgatnurzhanov2006 28 мая 2018, 18:19

      Даааааааааааааа, был такой ***** в МЮ, купили думали все в раме норм, так нет он за 5 матчей пропустил больше 10 голов и почти все косяки, так потом обратно в Италию и уже в второсортных команды, а брали из Милана вроде, я мелкий был но этого топа) хорошо помню

      0
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 28 мая 2018, 12:14

      Хоть я поклонник Реала и очень рад его победе, но первый гол, после отскока от ноги Бензема, по моему мнению, судья засчитывать не имел права. Мяч не покинул пределов штрафной площади и потому не может считаться введенным в игру. По моему так.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Валерий Бадмаев 28 мая 2018, 13:06

      Вы не правы. Это не удар от ворот. Мяч покинул руки кипера и игрок был на игровом расстоянии и самое главное не мешал вратарю. Гол правильный.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 28 мая 2018, 11:35

      жаль его, надеюсь он это переживет и морально не сломается, волна ненависти должна потихоньку сойти на нет, человек ошибся с кем не бывает, лучше бы Рамоса гнобили а то он вон себя вообще виноватым не чувствует и песни поёт.

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