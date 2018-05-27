«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

Ему лучше куда-нибудь исчезнуть.

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус проиграл финал Лиги чемпионов. Его результативные ошибки подарили «Реалу» итоговую победу в два мяча.

twit text — Fede (@federicomeshi27мая2018г.

twit text — Noah Brunsdon (@noahbrunsdonuk)26 мая 2018 г.

Мадрид побил очередные рекорды, а голкипер теперь может только извиняться. Вот так это происходило после матча:

twit text — Steve Scott (@stevescott_itv) 27 мая 2018 г.

«На самом деле я до сих пор не спал. Моменты повторяются снова и снова. Мне бесконечно жаль моих товарищей по команде. Я знаю, что испортил все этими двумя ошибками. Как уже говорил, хотел бы вернуться назад. Но это невозможно. Хуже всего то, что мы все чувствовали возможность победы над «Реалом» и долго были в игре. Спасибо нашим невероятным поклонникам, которые приехали в Киев. Я не воспринимаю все это как должное. Вы показали мне, какая у нас большая семья. Спасибо, и мы вернемся сильнее», – написал Кариус уже на следующий день.

twit text — Loris Karius (@LorisKarius) 27 мая 2018 г.

После матча нашлись те, кто поддержал вратаря. Например, к нему обратился даже итальянский «Наполи».

twit text — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 26 мая 2018 г.

Но в остальном все выглядит ужасно. Сотни угроз в социальных сетях коснулись не только Кариуса, но и его семью. «Я убью твою девку», – говорится в одном из комментариев, по которым полиция уже начала расследование.

Встречаются и более безобидные, но все равно страшные для Кариуса вещи.

Например, такое: «Должны ли Кариуса оштрафовать после прошлой ночи? Два или три месяца без зарплаты? Если кто-то в корпоративном или любом секторе труда допустит такие ошибки, то он на сто процентов лишится зарплаты до получения пули»

Для кого-то Кариус больше не вратарь.

twit text — MARÓ (@_M4RO) 27 мая 2018 г.

И не только не вратарь.

twit text — United (@MUFCsuperfan93) 27 мая 2018 г.

Его представили игроком «Реала».

twit text — Escipión el Africano (@rabodetoro76) 27 мая 2018 г.

Новые характеристики Кариуса в игровых симуляторах: