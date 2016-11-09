Шовковский не намерен продлевать контракт с киевским «Динамо»

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский заявил, что не хочет продлевать контракт с клубом. Напомним, соглашение действует до декабря текущего года.

«Не хочу продлевать контракт. Я устал. Мне в январе исполнится 42. Для игрока это очень много, и я не готов вкладывать столько сил, чтобы доказывать, конкурировать и превозмогать себя. Я уже не могу, не хочу быть обузой для «Динамо». Если мне предложат контракт, то я семь раз отмеряю, чтобы потом один раз отрезать. Не хочу говорить о будущем», – сказал вратарь.

41-летний страж ворот выступает за динамовцев с 1993 года.