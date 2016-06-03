Шовковский: «Украина может повторить успех сборной Греции на Евро»

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский оценил шансы национальной команды на Евро-2016.

– Как вы оцениваете шансы сборной Украины на Евро?

– Если наши игроки будут находиться в хорошей форме, то мы можем добиться хороших результатов. Но так как я уже не в команде, то не знаю ситуацию изнутри.

– Вы согласитесь с тем, что у Украины есть проблемы с атакой?

– Если мы выиграем все свои матчи на Евро со счетом 1:0, это будет отлично. В 2004 году греки выиграли чемпионат Европы и во всех встречах они добывали минимальные победы.

– Украина может повторить успех Греции?

– Все возможно.

– Как вы оцениваете своего преемника в воротах сборной Украины Андрея Пятова?

– Он хороший вратарь и заслуживает быть первым номером команды.

– Не сожалеете о том, что прекратили выступления за сборную?

– Когда из-за травмы я не мог сыграть на Евро-2012, я был сильно разочарован. Мне было печально наблюдать за чемпионатом Европы, который проходил в моей стране, по телевизору.

– Задумывались ли вы над тем, чтобы вернуться в сборную?

– Нет. Для меня это закрытая глава. У меня никогда не было желание изменить свое решение.