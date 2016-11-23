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Александр Шовковский
Статистика
Александр Шовковский - статистика
Завершил карьеру
2 января 1975 (51)
#1 | Вратарь
191 см | 88 кг
Украина
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Украины 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Marbella Cup 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Европы 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Суперкубок Украины 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Украины 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Наполи
0 : 0
23.11.2016
Динамо К
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Динамо К
0 : 2
19.10.2016
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
28.09.2016
Динамо К
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Динамо К
1 : 2
13.09.2016
Наполи
1' - 90'
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