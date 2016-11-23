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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Динамо К
Наполи - Динамо К: обзор матча 23 ноября 2016
Наполи
23.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Динамо К
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Д. Мертенс
86'
81'
Замена
А. Мораес
️️️️
А. Беседин
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
78'
Желтая карточка
К. Кулибали
75'
67'
Замена
П. Ореховский
️️️️
С. Сидорчук
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Инсинье
66'
60'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
В. Цыганков
19'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
2-1-4-2-1
1
Рудько
21
Вида
34
Хачериди
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
8
Сидорчук
6
Морозюк
8
Макаренко
11
Цыганков
19
Гармаш
41
Беседин
10
Мертенс
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Мертенс
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Инсинье
8
Сидорчук
10
Ореховский
10
Ореховский
8
Сидорчук
41
Беседин
18
Мораес
18
Мораес
41
Беседин
11
Цыганков
10
Гонсалес
10
Гонсалес
11
Цыганков
Остались в запасе
Наполи
Динамо К
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Наполи - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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