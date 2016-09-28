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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Динамо К
Бешикташ - Динамо К: обзор матча 28 сентября 2016
Бешикташ
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
29'
Р. Куарежма
65'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Динамо К
Замена
К. Фрей
️️️️
В. Абубакар
85'
78'
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Мораес
Замена
Г. Инлер
️️️️
Т. Арслан
77'
70'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Д. Тосун
️️️️
Адриано
68'
65'
Желтая карточка
Д. Гармаш
65'
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
Пас отдал
С. Рыбалка
62'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Д. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Арслан
54'
Желтая карточка
Адриано
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Куарежма
29'
27'
Желтая карточка
Н. Корзун
22'
Замена
Н. Корзун
️️️️
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
30
Толгай-Али Арслан
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Дерлис Гонсалес
ЛФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
РФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Фабри
32
Бек
6
Тошич
6
Марсело
88
Эркин
3
Адриано
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
9
Абубакар
7
Куарежма
3-3-1-3
1
Рудько
5
Антунеш
34
Хачериди
21
Вида
29
Буяльский
6
Морозюк
37
Рыбалка
19
Гармаш
7
Ярмоленко
18
Мораес
10
Гонсалес
9
Абубакар
11
Фрей
11
Фрей
9
Абубакар
30
Арслан
88
Инлер
88
Инлер
30
Арслан
3
Адриано
23
Тосун
23
Тосун
3
Адриано
10
Гонсалес
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Гонсалес
29
Буяльский
18
Корзун
18
Корзун
29
Буяльский
18
Мораес
20
Гладкий
20
Гладкий
18
Мораес
Остались в запасе
Бешикташ
Динамо К
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Александр Шовковский
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Бешикташ - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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