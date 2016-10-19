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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Бенфика
Динамо К - Бенфика: обзор матча 19 октября 2016
Динамо К
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
9'
Э. Сальвио (П)
55'
Ф. Серви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бенфика
90'
Замена
Элизеу
️️️️
Г. Гедеш
83'
Замена
Г. Селис
️️️️
Ф. Серви
Замена
А. Гладкий
️️️️
С. Сидорчук
80'
71'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
Замена
В. Цыганков
️️️️
Д. Гонсалес
71'
Замена
В. Буяльский
️️️️
В. Федорчук
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Серви
Пас отдал
К. Митроглу
45'
Желтая карточка
К. Митроглу
Желтая карточка
Н. Корзун
34'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Сальвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
18
Никита Корзун
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
10
Франко Серви
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
70
Жозе Гомеш
ЦФ
4-3-1-2
1
Рудько
21
Вида
5
Антунеш
34
Хачериди
21
Данило Силва
8
Сидорчук
5
Федорчук
7
Ярмоленко
18
Корзун
18
Мораес
10
Гонсалес
4-2-2-2
31
Эдерсон
27
Семеду
3
Линделеф
4
Луизао
22
Гримальдо
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
11
Гедеш
11
Митроглу
10
Серви
10
Гонсалес
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Гонсалес
5
Федорчук
29
Буяльский
29
Буяльский
5
Федорчук
8
Сидорчук
20
Гладкий
20
Гладкий
8
Сидорчук
11
Гедеш
19
Элизеу
19
Элизеу
11
Гедеш
10
Серви
11
Селис
11
Селис
10
Серви
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
Остались в запасе
Динамо К
Бенфика
1
Александр Шовковский
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
70
Жозе Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
70
Жозе Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Динамо К - Бенфика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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