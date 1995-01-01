Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    45-летний Шовковский внесен в заявку сборной Украины на матч с Францией

    Помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку команды на товарищеский матч против сборной Франции.

    Он сможет выйти на поле, если единственный здоровый голкипер Георгий Бущан получит травму или сдаст положительный тест на коронавирус. Ранее коронавирусом заразились вратари Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин.

    • Сегодня Украина сыграет с Францией на выезде. Начало игры – 22:10 по Москве.
    • Положительные тесты на коронавирус сдали 14 футболистов сборной Украины.

    45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Украинская ассоциация футбола

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79632
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru