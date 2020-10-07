45-летний Шовковский внесен в заявку сборной Украины на матч с Францией

Помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку команды на товарищеский матч против сборной Франции.

Он сможет выйти на поле, если единственный здоровый голкипер Георгий Бущан получит травму или сдаст положительный тест на коронавирус. Ранее коронавирусом заразились вратари Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин.

Сегодня Украина сыграет с Францией на выезде. Начало игры – 22:10 по Москве.

Положительные тесты на коронавирус сдали 14 футболистов сборной Украины.

45-летний Шовковский готовится сыграть за сборную Украины против Франции