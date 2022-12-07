Буну из Марокко повторил рекорд Шовковского

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну ни разу не пропустил в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании (0:0, 3:0 по пенальти).

Буну стал вторым вратарем в истории чемпионатов мира, который не пропустил в серии пенальти. Первым был в 2006 году украинец Александр Шовковский в матче 1/8 финала против Швейцарии.

Буну играет за «Севилью».

31-летний вратарь стоит 15 миллионов евро.

В 1/4 финала Марокко сыграет с Португалией.

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