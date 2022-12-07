Жители Марокко массово вышли на улицы после победы над Испанией

Болельщики сборной Марокко не смогли усидеть дома после победы команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 3:0 по пенальти).

Тысячи марокканцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех.

В то же время в Европе марокканцы устроили беспорядки.

В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с Португалией.

Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира.

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