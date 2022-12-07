Африканский тренер впервые вышел в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022 победила Испанию (0:0, 3:0 по пенальти).

Команду тренирует марокканец Валид Реграги. Он стал первым африканским тренером, добравшимся до 1/4 финала чемпионата мира.

Реграги принял Марокко в этом году.

В 1/4 финала 10 декабря Марокко сыграет с Португалией.

В качестве тренера Реграги в этом году выиграл африканскую Лигу чемпионов с марокканским «Видадом».

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