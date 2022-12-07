Фанаты сборной Марокко после победы над Испанией устроили беспорядки в Европе

Болельщики сборной Марокко вышли на улицы Европы после победы команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 3:0 по пенальти).
В отдельных местах (например, в испанской Гранаде) обошлось жжением файеров и локальными столкновениями. Однако в Лилле и Бильбао был нанесен ущерб торговым точкам и случились драки с полицией.
- Марокканцы устроили беспорядки и после победы над Бельгией в групповом этапе.
- В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с Португалией.
- Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира.
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Источник: «Бомбардир»