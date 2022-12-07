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    Фанаты сборной Марокко после победы над Испанией устроили беспорядки в Европе

    Болельщики сборной Марокко вышли на улицы Европы после победы команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 3:0 по пенальти).

    В отдельных местах (например, в испанской Гранаде) обошлось жжением файеров и локальными столкновениями. Однако в Лилле и Бильбао был нанесен ущерб торговым точкам и случились драки с полицией.

    • Марокканцы устроили беспорядки и после победы над Бельгией в групповом этапе.
    • В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с Португалией.
    • Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24846

      bset 44 минуты назад

      Вот насколько у нас все тяжко с полицией, что она разгоняет всех чуть что, но в таких ситуациях хочется, чтобы полиция реагировала максимально жестко. Если спокойно к этому относиться, так и будут в качестве развлечения жечь и бить все.

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