«Пари НН» высмеял сборную Испании после поражения от Марокко

Пресс-служба «Пари НН» отреагировала на поражение сборной Испании от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).
«Форму, как у нас, испанцы нашли, а вот выигрывать по пенальти, как мы, пока не научились», – написали нижегородцы.
- «Пари НН» выигрывал серию пенальти в минувшем групповом этапе Кубка России.
- Испания на 2-м ЧМ подряд вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
- «Пари НН» сейчас в отпуске.
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Источник: телеграм-канал «Пари НН»