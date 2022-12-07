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    «Пари НН» высмеял сборную Испании после поражения от Марокко

    Пресс-служба «Пари НН» отреагировала на поражение сборной Испании от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).

    «Форму, как у нас, испанцы нашли, а вот выигрывать по пенальти, как мы, пока не научились», – написали нижегородцы.

    • «Пари НН» выигрывал серию пенальти в минувшем групповом этапе Кубка России.
    • Испания на 2-м ЧМ подряд вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
    • «Пари НН» сейчас в отпуске.

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    Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +670

      borusse 7 минут назад

      вся Испания гуглит ,что это такое "пари нн" и чем они занимаются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      adekvat0726 21 минуту назад

      А кто такие Пари НН?))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +99118

      zigbert 52 минуты назад

      Неуместная шутка, хотя с формой испанцы действительно не угадали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2206

      Ловкий Бубен 58 минут назад

      Более бездарной сборной чем эта сборная Испании трудно припомнить , но Пари НН можно было промолчать, это нам тут можно...

      1
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      Рейтинг: +1768

      gor77 1 час назад

      М-дя, пресс-служба «Пари НН» очень похожа на Моську, которая тяфкает на слона.))))
      Самая лучшая плохая реклама для своего клуба. Молодцы.((((((((((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3203

      FRZZ 1 час назад

      Как можно высмеять поражение другой команды? Это же не по спортивному.
      А когда это делает команда которую в мире никто знать не знает , то это вообще дебилизм.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      SLADE2019 > FRZZ 1 час назад

      Это не просто дебилизм, это дебилизм, помноженный на все отрицательные человеческие качества.

      2
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      Рейтинг: +2206

      Ловкий Бубен > SLADE2019 55 минут назад

      просто критика , вы же критикуете всех, вот ваши же слова : "Игра показала, что Спартаку до солидной и зрелой команды, как до Парижа р.... " вот так же и Испании

      1
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      Рейтинг: +2206

      Ловкий Бубен > Ловкий Бубен 54 минуты назад

      ... до четверть финала кубка мира, как до Парижа

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