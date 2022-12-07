«Пари НН» высмеял сборную Испании после поражения от Марокко

Пресс-служба «Пари НН» отреагировала на поражение сборной Испании от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).

«Форму, как у нас, испанцы нашли, а вот выигрывать по пенальти, как мы, пока не научились», – написали нижегородцы.

«Пари НН» выигрывал серию пенальти в минувшем групповом этапе Кубка России.

Испания на 2-м ЧМ подряд вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.

«Пари НН» сейчас в отпуске.

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