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  • Шовковский: «После ухода Рианчо в «Спартак» поступило предложение войти в тренерский штаб сборной Украины»

Шовковский: «После ухода Рианчо в «Спартак» поступило предложение войти в тренерский штаб сборной Украины»

5 сентября 2018, 10:43

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, как оказался в тренерском штабе национальной команды.

«Мы начинаем новый турнир, в котором хотим достичь максимальных результатов. Надеюсь, смогу помочь футболистам своим опытом. Есть контракт на весь отборочный цикл. В связи с этим некорректный вопрос о сроке моего контракта.

Сложных переговоров не было, но после ухода Рианчо в «Спартак» мне поступило предложение войти в тренерский штаб национальной сборной. Нельзя сказать, что меня нужно было уговаривать, но я взял время на размышление. Нам комфортно работать вместе с Шевченко.

Все мои мысли связаны с тем, чтобы быть максимально полезным сборной Украины.

Несет ответственность и принимает окончательные решения главный тренер, но в процессе подготовки к матчам мы обсуждаем различные моменты, поэтому любая мысль имеет значение. Поэтому и моя точка зрения может быть полезной в любых компонентах игры, например, во время отработки стандартных положений, взаимодействия игроков обороны с вратарем.

Насчет места в воротах в матчах решение будет принимать главный тренер», – рассказал Шовковский.

Источник: ua.tribuna
Украина. Премьер-лига Украина Динамо К Шовковский Александр Шевченко Андрей
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