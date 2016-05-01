Шовковский: «Степаненко стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь живет в Киеве»

Вратарь «Динамо» Александр Шовковский убежден, что в потасовке в конце матча против «Шахтера» виноват Тарас Степаненко.

— Вы знаете, проигрывать всегда тяжело, проигрывать всегда неприятно. Считаю, что была бы совершенно другая игра, если бы она имел хоть какое-то турнирное значение. Мы имеем сейчас то, что имеем. Неприятный эпизод, который произошел в конце игры, совершенно выбил все из колеи. Я считаю, что Тарасу стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь проживает в городе Киеве. Не исключено, что болельщики не захотят ему прощать подобного рода действия. Но это уже личное дело Степаненко и футбольного клуба «Шахтер».

— Как так получилось, что в данном эпизоде участвовали многие футболисты, а ушел с красной карточкой Ярмоленко?

— Ушел с поля не только Ярмоленко. Сложно давать оценку всех действий, потому что я находился в гуще событий и мне вещи многие были непонятны. Судья видел все со стороны, поэтому ему было лучше видно. Удивительно, что на поле по выскакивали и запасные футболисты, и тренерский штаб «Шахтера», один из представителей которого также активно размахивал кулаками наравне со всеми. Сложно что-то говорить, пусть разбираются компетентные органы.