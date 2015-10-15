Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Рауль завершает игровую карьеру

    Нападающий «Нью-Йорк Космос» и бывший футболист «Реала» Рауль заявил, что закончит свою карьеру игрока после окончания сезона МЛС, который завершается в ноябре.

    «Я решил завершить карьеру по окончании сезона. Сейчас я собираюсь целиком сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести остаток сезона и помочь клубу выиграть чемпионат. В последующие месяцы я решу, какой будет моя дальнейшая карьера», – сказал Рауль.

    В составе «Реала» футболист шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.

    Источник: ФК «Нью-Йорк Космос»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мангыч
    1444934283
    ПОРА легенда, пора
    Ответить
    ologreds
    1694996986
    numo445472
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+