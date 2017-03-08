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    Рауль считает, что только «Реал» способен отыграть четыре мяча у «ПСЖ»

    Бывший нападающий «Реала» Рауль в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» выразил мнение, что только мадридский клуб способен отыграть отставание в четыре мяча. Напомним, в первой игре парижане одержали разгромную победу со счетом 4:0.

    «Барселоне» нужно показать выдающуюся игру. При этом «ПСЖ» должен провести очень плохой матч, во что мне слабо верится. Если и есть команда, которая может отыграть четыре мяча, то это «Реал». Он специализируется на этом.

    Если «ПСЖ» сыграет на своем уровне, то «Барселона» не сможет забить четыре или пять голов, как это часто бывает в Примере. Но потенциал у каталонской команды, конечно же, есть», – сказал Рауль.

    Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Le Figaro

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    08.03.2017 18:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2017, 00:50

      Рауль ты мой любимой игрок,но ты не прав....

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 8 марта 2017, 20:19

      Пускай больше так не считает больше)

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 марта 2017, 19:18

      Рауль при делбоске я и поверил... щас реад нажрался... опорника нету... замены нету для усиление атаки... у реала директор олень с тех пор как игвоина и ди Марию продал и тд..

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > de bruyne 8 марта 2017, 19:41

      Видимо Рауль говорил про те времена,когда сам играл в футбол в составе Реала))))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZenitGunner 9 марта 2017, 00:52

      Наверно,спасибо за информацию))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZenitGunner 9 марта 2017, 00:52

      Барса совершила чудо....

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZenitGunner 10 марта 2017, 15:08

      Согласен!Как поёт Сергей Шнуров "всё про...ть ведь это тоже дар")))))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZenitGunner 10 марта 2017, 20:05

      это точно)

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 марта 2017, 18:34

      Гонит он!!! Саранская СветотеХника ещё может

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