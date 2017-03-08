Рауль считает, что только «Реал» способен отыграть четыре мяча у «ПСЖ»

Бывший нападающий «Реала» Рауль в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» выразил мнение, что только мадридский клуб способен отыграть отставание в четыре мяча. Напомним, в первой игре парижане одержали разгромную победу со счетом 4:0.

«Барселоне» нужно показать выдающуюся игру. При этом «ПСЖ» должен провести очень плохой матч, во что мне слабо верится. Если и есть команда, которая может отыграть четыре мяча, то это «Реал». Он специализируется на этом.

Если «ПСЖ» сыграет на своем уровне, то «Барселона» не сможет забить четыре или пять голов, как это часто бывает в Примере. Но потенциал у каталонской команды, конечно же, есть», – сказал Рауль.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.