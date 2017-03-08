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  • Рауль считает, что только «Реал» способен отыграть четыре мяча у «ПСЖ»

Рауль считает, что только «Реал» способен отыграть четыре мяча у «ПСЖ»

8 марта 2017, 18:03
9

Бывший нападающий «Реала» Рауль в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» выразил мнение, что только мадридский клуб способен отыграть отставание в четыре мяча. Напомним, в первой игре парижане одержали разгромную победу со счетом 4:0.

«Барселоне» нужно показать выдающуюся игру. При этом «ПСЖ» должен провести очень плохой матч, во что мне слабо верится. Если и есть команда, которая может отыграть четыре мяча, то это «Реал». Он специализируется на этом.

Если «ПСЖ» сыграет на своем уровне, то «Барселона» не сможет забить четыре или пять голов, как это часто бывает в Примере. Но потенциал у каталонской команды, конечно же, есть», – сказал Рауль.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Le Figaro
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Реал Рауль
Комментарии (9)
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Nerlinger
1488987247
Гонит он!!! Саранская СветотеХника ещё может
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de bruyne
1488989891
Рауль при делбоске я и поверил... щас реад нажрался... опорника нету... замены нету для усиление атаки... у реала директор олень с тех пор как игвоина и ди Марию продал и тд..
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Mr Abdullaev
1488993594
Пускай больше так не считает больше)
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ЖОРРО
1489009807
Рауль ты мой любимой игрок,но ты не прав....
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