Рауль: «Пост главного тренера «Реала»? Меня это не пугает»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль не исключил того, что в будущем он может работать в «королевском клубе».

«У меня есть время вернуться в «Реал». Когда говорят обо мне, упоминают посты президента, спортивного директора или тренера. Я ничего не исключаю. Если почувствую, что готов тренировать «Реал», не побоюсь занять должность наставника. В своей жизни я много рисковал, и в будущем буду поступать так же. Дай бог, чтобы я стал полезен «Реалу». Впрочем, успешная карьера игрока еще не означает успешную карьеру тренера», - передает слова Рауля EFE.