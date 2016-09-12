Рауль: «Не мог не принять участия в мероприятии «Барселоны»

Бывшая звезда мадридского «Реала» Рауль принял участие в открытии офиса «Барселоны» в Нью-Йорке, что вызвало бурную реакцию в Испании не только в стане фанатов, но и всей заинтересованной публики. Однако сам футболист не видит в этом шаге ничего зазорного, так как он является послом чемпионата Испании в США.

«Все мадридские болельщики понимают, что я работаю для того, чтобы чемпионат Испании был достойно представлен в США. И этот факт не мог мне помешать принять участие в мероприятии «Барселоны» в Нью-Йорке.

Я сделал именно то, из-за чего я нахожусь в США. Я – представитель «Реала», однако всегда проявлял уважение ко всем клубам», – приводит слова Рауля Cadena Ser.