Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду: «Рауль, для меня ты был лучшим»

12 ноября 2015, 12:53
6

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал обращение в адрес Рауля, который недавно закончил профессиональную карьеру.

«Рауль, поздравляю тебя с такой карьерой. Ты был для меня примером для подражания и как футболист, и как человек. Я бы хотел подольше поиграть с тобой в одной команде, поскольку ты был лучшим для меня. Спасибо и всего наилучшего», - сказал Роналду.

После ухода из «Реала» Рауль выступал за «Шальке» и катарский «Аль-Садд». Последним клубом для него стал «Нью-Йорк Космос».

Источник: AS
Испания. Примера Испания Реал Рауль Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
st79self
1447322390
Рауль ты был лучшим в свое время...Ждем тебя в фифа 17 в легендах
Ответить
talgatnurzhanov2006
1447323426
избегают слова СПАЙС
Ответить
Raulya
1447323956
Рауль всегда был и будет лучшим!!!!!
Ответить
Nurbek Taraz
1447329754
Рауль я тебя поздравляю с такой карьерой Я больше всех рад что ты закончил карьеру А то ты для меня был большим конкурентом!!.. И я этого очень рад
Ответить
A7XKOLYAN93
1447329935
Рауль, для меня ты был лучшим, но cr7 это мой бренд.так что давай заканчивай играть, буду номер менять.деньги Реалу рубить
Ответить
Главные новости
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
4
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
8
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
1
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
1
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
13
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
11
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Все новости
Все новости
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
Вчера, 08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Вчера, 00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
4 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+