Роналду: «Рауль, для меня ты был лучшим»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал обращение в адрес Рауля, который недавно закончил профессиональную карьеру.

«Рауль, поздравляю тебя с такой карьерой. Ты был для меня примером для подражания и как футболист, и как человек. Я бы хотел подольше поиграть с тобой в одной команде, поскольку ты был лучшим для меня. Спасибо и всего наилучшего», - сказал Роналду.

После ухода из «Реала» Рауль выступал за «Шальке» и катарский «Аль-Садд». Последним клубом для него стал «Нью-Йорк Космос».