Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола провел анализ эффективности футболистов Ла Лиги за 86 сезонов. При сборе данных учитывался ряд факторов, включая общее количество игровых минут за сезон, голов с игры и пенальти, автоголов и красных карточек.
Топ-10 исследования:
1. Лионель Месси, «Барселона» – 545 баллов
2. Рауль Гонсалес, «Реал» (1994-2010) – 528
3. Сесар Родригес, «Барселона» (1939-55)
4. Тельмо Сарра, «Атлетик» (1940-55) – 493
5. Кини, «Спортинг Хихон» (1968-80); «Барселона» (1980-84) – 488
6. Хуан Арса, «Севилья» (1943-59) – 481
7. Альфредо ди Стефано, «Валенсия» (1970-74, 79-80, 86-88); «Реал» – (82-84, 90-91) – 481
8. Франсиско Генто, «Паленсия» (1977-78); «Гранада» (80-81) – 467
9. Сантильяна, «Реал» (1971-88) – 464
10. Гильермо Горостиса, «Атлетик» (1929-40); «Валенсия» (40-46) – 454.
Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду с результатом 415 баллов занял 17 место.
1 Лионель Месси 2004-2017
игр -382
голов - 349
91 %
2 Криштиану Роналду 2009-2017
игр - 265 голов - 285 108 %
3 Тельмо Сарра 1940-1955
277 251 91 %
4 Уго Санчес 1981-1994
347 234 67 %
5 Рауль Гонсалес 1994-2010
550 228 41 %
6 Альфредо Ди Стефано 1953-1966
329 227 69 %
7 Сесар Родригес 1941-1960
353 225 64 %
8 Кини 1970-1987
448 219 49 %
9 Паиньо 1943-1956
278 210 76 %
10 Мундо 1939-1951
231 195 84 %
11 Сантильяна 1971-1988
461 186 40 %
12 Давид Вилья 2003-2014
352 185 52 %
13 Арса 1943-1959
347 181 52 %
14 Горостиса 1929-1946
256 178 70 %
15 Самуэль Это'О 1998-2009
280 162 58 %
16 Луис Арагонес 1960-1975
360 160 44 %
17 Ференц Пушкаш 1958-1966
180 156 87 %
18 Хулио Салинас 1982-2000
417 152 36 %
19 Адриан Эскудеро 1945-1958
287 150 52 %
20 Дани 1974-1986
303 147 49 %
Ну вот так вот... По-моему, очевидно кто лучшие из списка выше... Чего там еще исследовать?)))