Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место

    Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола провел анализ эффективности футболистов Ла Лиги за 86 сезонов. При сборе данных учитывался ряд факторов, включая общее количество игровых минут за сезон, голов с игры и пенальти, автоголов и красных карточек.

    Топ-10 исследования:

    1. Лионель Месси, «Барселона» – 545 баллов

    2. Рауль Гонсалес, «Реал» (1994-2010) – 528

    3. Сесар Родригес, «Барселона» (1939-55)

    4. Тельмо Сарра, «Атлетик» (1940-55) – 493

    5. Кини, «Спортинг Хихон» (1968-80); «Барселона» (1980-84) – 488

    6. Хуан Арса, «Севилья» (1943-59) – 481

    7. Альфредо ди Стефано, «Валенсия» (1970-74, 79-80, 86-88); «Реал» – (82-84, 90-91) – 481

    8. Франсиско Генто, «Паленсия» (1977-78); «Гранада» (80-81) – 467

    9. Сантильяна, «Реал» (1971-88) – 464

    10. Гильермо Горостиса, «Атлетик» (1929-40); «Валенсия» (40-46) – 454.

    Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду с результатом 415 баллов занял 17 место.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 01:57
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:42

      Бред какой-то. Наверно Месси сам этот рейтинг заказал сделать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > OfaZavr 7 августа 2017, 18:17

      На самом деле то, что Месси - лучший игрок Примеры за всю ее историю не вызывает сомнения, мне кажется... Из атакующих игроков, естественно.
      И по количеству голов, и по процентам игры/голы, и по трофеям, и по значимости в победах... Тут-то никаких вопросов как раз...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Schicko 7 августа 2017, 18:33

      Но в любом случае Криштиану даже если и уступает ему, то не настолько.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > OfaZavr 8 августа 2017, 12:00

      Вот с этим согласен!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 7 августа 2017, 10:49

      Имя Годы


      1 Лионель Месси 2004-2017


      игр -382

      голов - 349

      91 %

      2 Криштиану Роналду 2009-2017

      игр - 265
      голов - 285
      108 %

      3 Тельмо Сарра 1940-1955

      277 251 91 %

      4 Уго Санчес 1981-1994

      347 234 67 %

      5 Рауль Гонсалес 1994-2010

      550 228 41 %

      6 Альфредо Ди Стефано 1953-1966

      329 227 69 %

      7 Сесар Родригес 1941-1960

      353 225 64 %

      8 Кини 1970-1987

      448 219 49 %

      9 Паиньо 1943-1956

      278 210 76 %

      10 Мундо 1939-1951

      231 195 84 %

      11 Сантильяна 1971-1988

      461 186 40 %

      12 Давид Вилья 2003-2014

      352 185 52 %

      13 Арса 1943-1959

      347 181 52 %

      14 Горостиса 1929-1946

      256 178 70 %

      15 Самуэль Это'О 1998-2009

      280 162 58 %

      16 Луис Арагонес 1960-1975

      360 160 44 %

      17 Ференц Пушкаш 1958-1966

      180 156 87 %

      18 Хулио Салинас 1982-2000

      417 152 36 %

      19 Адриан Эскудеро 1945-1958

      287 150 52 %

      20 Дани 1974-1986

      303 147 49 %



      Ну вот так вот... По-моему, очевидно кто лучшие из списка выше... Чего там еще исследовать?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 7 августа 2017, 10:34

      Интересно, а где Чави и Иньеста. 78-й и 593-й???)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 августа 2017, 09:44

      Нельзя определить кто лучший в истории, ну просто для своего времени были те футболисты что были

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 7 августа 2017, 09:01

      Лол я уже промолчу про Роналду, но Рауль круче Ди Стефано?! смешно, куртые там аналитики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 августа 2017, 05:08

      Заказное исследование было, под Месси.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 августа 2017, 03:03

      Дон Альфредо в те времена тренировал,а не играл вы что?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 6 августа 2017, 23:45

      исследователи испанского футбола нашли новый способ подкинуть вонючки на вентилятор :)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11