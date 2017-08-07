Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола провел анализ эффективности футболистов Ла Лиги за 86 сезонов. При сборе данных учитывался ряд факторов, включая общее количество игровых минут за сезон, голов с игры и пенальти, автоголов и красных карточек.

Топ-10 исследования:

1. Лионель Месси, «Барселона» – 545 баллов

2. Рауль Гонсалес, «Реал» (1994-2010) – 528

3. Сесар Родригес, «Барселона» (1939-55)

4. Тельмо Сарра, «Атлетик» (1940-55) – 493

5. Кини, «Спортинг Хихон» (1968-80); «Барселона» (1980-84) – 488

6. Хуан Арса, «Севилья» (1943-59) – 481

7. Альфредо ди Стефано, «Валенсия» (1970-74, 79-80, 86-88); «Реал» – (82-84, 90-91) – 481

8. Франсиско Генто, «Паленсия» (1977-78); «Гранада» (80-81) – 467

9. Сантильяна, «Реал» (1971-88) – 464

10. Гильермо Горостиса, «Атлетик» (1929-40); «Валенсия» (40-46) – 454.

Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду с результатом 415 баллов занял 17 место.