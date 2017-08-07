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  • Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место

Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место

7 августа 2017, 01:57
11

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола провел анализ эффективности футболистов Ла Лиги за 86 сезонов. При сборе данных учитывался ряд факторов, включая общее количество игровых минут за сезон, голов с игры и пенальти, автоголов и красных карточек.

Топ-10 исследования:

1. Лионель Месси, «Барселона» – 545 баллов

2. Рауль Гонсалес, «Реал» (1994-2010) – 528

3. Сесар Родригес, «Барселона» (1939-55)

4. Тельмо Сарра, «Атлетик» (1940-55) – 493

5. Кини, «Спортинг Хихон» (1968-80); «Барселона» (1980-84) – 488

6. Хуан Арса, «Севилья» (1943-59) – 481

7. Альфредо ди Стефано, «Валенсия» (1970-74, 79-80, 86-88); «Реал» – (82-84, 90-91) – 481

8. Франсиско Генто, «Паленсия» (1977-78); «Гранада» (80-81) – 467

9. Сантильяна, «Реал» (1971-88) – 464

10. Гильермо Горостиса, «Атлетик» (1929-40); «Валенсия» (40-46) – 454.

Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду с результатом 415 баллов занял 17 место.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Валенсия Атлетик Севилья Спортинг Гранада Рауль Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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k4kuzma
1502052339
исследователи испанского футбола нашли новый способ подкинуть вонючки на вентилятор :)
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KingRey21
1502064204
Дон Альфредо в те времена тренировал,а не играл вы что?!
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ДСА
1502071697
Заказное исследование было, под Месси.
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InterMilLano1908
1502085680
Лол я уже промолчу про Роналду, но Рауль круче Ди Стефано?! смешно, куртые там аналитики
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EcioAuditore
1502088259
Нельзя определить кто лучший в истории, ну просто для своего времени были те футболисты что были
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Schicko
1502091294
Интересно, а где Чави и Иньеста. 78-й и 593-й???)))
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Schicko
1502092174
Имя Годы

1 Лионель Месси 2004-2017

игр -382
голов - 349
91 %
2 Криштиану Роналду 2009-2017
игр - 265 голов - 285 108 %
3 Тельмо Сарра 1940-1955
277 251 91 %
4 Уго Санчес 1981-1994
347 234 67 %
5 Рауль Гонсалес 1994-2010
550 228 41 %
6 Альфредо Ди Стефано 1953-1966
329 227 69 %
7 Сесар Родригес 1941-1960
353 225 64 %
8 Кини 1970-1987
448 219 49 %
9 Паиньо 1943-1956
278 210 76 %
10 Мундо 1939-1951
231 195 84 %
11 Сантильяна 1971-1988
461 186 40 %
12 Давид Вилья 2003-2014
352 185 52 %
13 Арса 1943-1959
347 181 52 %
14 Горостиса 1929-1946
256 178 70 %
15 Самуэль Это'О 1998-2009
280 162 58 %
16 Луис Арагонес 1960-1975
360 160 44 %
17 Ференц Пушкаш 1958-1966
180 156 87 %
18 Хулио Салинас 1982-2000
417 152 36 %
19 Адриан Эскудеро 1945-1958
287 150 52 %
20 Дани 1974-1986
303 147 49 %

Ну вот так вот... По-моему, очевидно кто лучшие из списка выше... Чего там еще исследовать?)))
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OfaZavr
1502095360
Бред какой-то. Наверно Месси сам этот рейтинг заказал сделать.
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