Рауль: «Я радуюсь, когда «Барселона» выигрывает еврокубки»

Бывший футболист «Реала» Рауль заявил, что его не расстраивают успехи «Барселоны», которая является для мадридцев принципиальным соперником.

«В Барселоне я бывал много раз, и люди там всегда хорошо ко мне относились. Соперничество между «Реалом» и «Барселоной» идет на пользу обоим клубам. Я радуюсь, когда «Барселона» выигрывает еврокубки, ведь это все-таки испанская команда. И я никогда не стеснялся об этом говорить. Я не желаю соперникам вреда – это не в моем характере», – сказал Рауль.