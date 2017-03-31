Рауль вернется в «Реал» в июне

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль вернется в испанский клуб, чтобы занять одну из административных должностей. Он будет работать в сотрудничестве с президентом клуба Флорентино Пересом. Именно он настаивал на возвращении экс-форварда в Мадрид.

Сейчас Рауль является послом профессиональной футбольной Лиги Испании в США. Он уже информировал президента лиги Хавьера Тебаса, что скоро сложит с себя эти полномочия. По предварительным данным, испанец приступит к работе в «Реале» с июня.