Абсолютный рекорд Игнашевича: 37 поражений в Лиге чемпионов

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, после вчерашнего поражения ЦСКА от «Вольфсбурга» в пятом туре Лиги чемпионов (0:2), стал единоличным лидером по проигранным поединкам в главном клубном европейском турнире. Теперь их на счету игрока – 37.

До вчерашнего поражения Игнашевич делил первую строчку с экс-форвардом «Реала» и «Шальке» Раулем: у них обоих было по 36 поражений.

Напомним, что после вчерашнего поражения армейцы прекратили борьбу за выход в плей-офф турнира. Обеспечит ли себе ЦСКА еврокубковую весну, покажет матч последнего тура с ПСВ. Красно-синих для выхода в весеннюю стадию ЛЕ устроит только победа в Эйндховене.