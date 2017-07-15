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    Рауль вернется в «Реал» 21 июля

    Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес присоединится к мадридскому клубу на сборе в США 21 июля. В этот день состоится его официальное вступление на новую должность. На данный момент специфика работы экс-капитана команды не сообщается, так как ему потребуется некоторое время на адаптацию в новой роли.

    Напомним, что Рауль проходит обучение в школе тренеров. Официально он получит тренерскую лицензию в 2019 году.

    Источник: Marca

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    15.07.2017 11:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 июля 2017, 12:54

      Всегда думал , что Рауль еще вернется в Реал, потому ,что такими людьми не разбрасываются , он настоящая легенда и сборной и безусловно Мадрида . Это выражается в том , что его весь футбольный мир уважает и даже в Барселоне и в той части Мадрида которая болеет за Атлетико, в этом по моему и заключается величие человека Рауля Гонсалеса Бланко , таких людей в футболе мало , но хорошо что они все таки есть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid > hevbn 28 18 июля 2017, 11:05

      Рауль - легенда и кумир моего детства. Благодаря его игре я стал следить за Реалом и слежу по сей день.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июля 2017, 12:06

      Отличный был нап

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 июля 2017, 11:59

      Помню его как игрока....особенно запомнились матчи в лиге чемпионов....ну красавчик, что ещё сказать)

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