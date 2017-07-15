Рауль вернется в «Реал» 21 июля

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес присоединится к мадридскому клубу на сборе в США 21 июля. В этот день состоится его официальное вступление на новую должность. На данный момент специфика работы экс-капитана команды не сообщается, так как ему потребуется некоторое время на адаптацию в новой роли.

Напомним, что Рауль проходит обучение в школе тренеров. Официально он получит тренерскую лицензию в 2019 году.