Рауль вернется в «Реал» 21 июля

Всегда думал , что Рауль еще вернется в Реал, потому ,что такими людьми не разбрасываются , он настоящая легенда и сборной и безусловно Мадрида . Это выражается в том , что его весь футбольный мир уважает и даже в Барселоне и в той части Мадрида которая болеет за Атлетико, в этом по моему и заключается величие человека Рауля Гонсалеса Бланко , таких людей в футболе мало , но хорошо что они все таки есть.
Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес присоединится к мадридскому клубу на сборе в США 21 июля. В этот день состоится его официальное вступление на новую должность. На данный момент специфика работы экс-капитана команды не сообщается, так как ему потребуется некоторое время на адаптацию в новой роли.
Напомним, что Рауль проходит обучение в школе тренеров. Официально он получит тренерскую лицензию в 2019 году.