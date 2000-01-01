Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияли легенды «Манчестер Юнайтед».

    «Я использовал свой мозг. Если у тебя есть немного интеллекта, ты берешь пример с игроков лучше тебя. Именно это я делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом. Только идиот не научится у этих игроков.

    Сэр Алекс Фергюсон многому меня научил. Я понял, что у меня есть потенциал, чтобы забивать, а не только вести мяч и отдавать передачи. Я начал думать о том, как стать совершенным игроком без слабых мест.

    Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2009 годы.

    Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      petr69 52 минуты назад

      Хорошие слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2029

      Ruryu 54 минуты назад

      Ты это нашим футболерам об'ясни...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74290
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru