Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»

Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»

29 октября 2019, 13:56
4

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияли легенды «Манчестер Юнайтед».

«Я использовал свой мозг. Если у тебя есть немного интеллекта, ты берешь пример с игроков лучше тебя. Именно это я делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом. Только идиот не научится у этих игроков.

Сэр Алекс Фергюсон многому меня научил. Я понял, что у меня есть потенциал, чтобы забивать, а не только вести мяч и отдавать передачи. Я начал думать о том, как стать совершенным игроком без слабых мест.

Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2009 годы.

Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»

Источник: France Football
Англия. Премьер-лига Ювентус Манчестер Юнайтед ван Нистелрой Рууд Фердинанд Рио Роналду Криштиану Гиггз Райан Скоулз Пол
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ruryu
1572347243
Ты это нашим футболерам об'ясни...
Ответить
petr69
1572347364
Хорошие слова
Ответить
numanshershnev
1572352272
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe!!!! ---- https://bit.vodka/M8Kc
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+