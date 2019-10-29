Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияли легенды «Манчестер Юнайтед».

«Я использовал свой мозг. Если у тебя есть немного интеллекта, ты берешь пример с игроков лучше тебя. Именно это я делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом. Только идиот не научится у этих игроков.

Сэр Алекс Фергюсон многому меня научил. Я понял, что у меня есть потенциал, чтобы забивать, а не только вести мяч и отдавать передачи. Я начал думать о том, как стать совершенным игроком без слабых мест.

Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2009 годы.

Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»