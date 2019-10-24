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  • Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»

Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»

24 октября 2019, 18:51
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси или Криштиану? Месси, тут нет никакого сравнения. Выбрать одного очень сложно... Я хотел бы сказать, что мой выбор – Криштиану Роналду. Я играл с ним и видел его развитие, но Месси – гений. Лео – футболист, которого вы видите только один раз в жизни.

Все просто, я хотел бы выбрать Криштиану, но нет никакого сравнения», – приводит Sport.es слова Гиггза.

Валлиец играл вместе с Роналду за «МЮ» с 2003-го по 2009 год.

Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

Месси, Салах и Азар – в третьей десятке номинантов на «Золотой мяч»

Источник: Sport.es
Европа Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Месси Лионель Роналду Криштиану Гиггз Райан
Комментарии (2)
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FaTeK1945ru
1571932799
...3,14 дор. И этим званием его наградит не только я.ИМХО.
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Sterh
1571990265
Разумеется) Только это косяки перевода или мышления Гиггза? "Месси, тут нет никакого сравнения. Выбрать одного очень сложно"
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