Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси или Криштиану? Месси, тут нет никакого сравнения. Выбрать одного очень сложно... Я хотел бы сказать, что мой выбор – Криштиану Роналду. Я играл с ним и видел его развитие, но Месси – гений. Лео – футболист, которого вы видите только один раз в жизни.

Все просто, я хотел бы выбрать Криштиану, но нет никакого сравнения», – приводит Sport.es слова Гиггза.

Валлиец играл вместе с Роналду за «МЮ» с 2003-го по 2009 год.

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