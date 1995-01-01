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    Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»

    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Месси или Криштиану? Месси, тут нет никакого сравнения. Выбрать одного очень сложно... Я хотел бы сказать, что мой выбор – Криштиану Роналду. Я играл с ним и видел его развитие, но Месси – гений. Лео – футболист, которого вы видите только один раз в жизни.

    Все просто, я хотел бы выбрать Криштиану, но нет никакого сравнения», – приводит Sport.es слова Гиггза.

    Валлиец играл вместе с Роналду за «МЮ» с 2003-го по 2009 год.

    Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

    Месси, Салах и Азар – в третьей десятке номинантов на «Золотой мяч»

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: -90

      Аденн 1 час назад

      Гиггз однозначно прав, без вариантов..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +718

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...3,14 дор. И этим званием его наградит не только я.ИМХО.

      -2
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