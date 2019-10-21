Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал вторую десятку претендентов на «Золотой мяч-2019». В список вошли следующие игроки:
Криштиану Роналду («Ювентус»), Алисон («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Всего в список номинантов будут включены 30 игроков.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»