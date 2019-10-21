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  • Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

21 октября 2019, 20:45
5

Журнал France Football опубликовал вторую десятку претендентов на «Золотой мяч-2019». В список вошли следующие игроки:

Криштиану Роналду («Ювентус»), Алисон («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Всего в список номинантов будут включены 30 игроков.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

Источник: твиттер France Football
Европа Роналду Криштиану Бензема Карим Вейналдум Джорджиньо Левандовски Роберт Сон Хын-Мин Фирмино Роберто ван Дейк Вирджил Силва Бернарду Алиссон де Лигт Матейс
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1571680577
Чем же Манэ хуже Бензема?
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koli4ka
1571682547
Лёня Ме где???шо то я не понял...
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Санёк 17
1571685255
Что то золотого писюна не видать? динарка ответ где хозяин?
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Masteralex
1571686634
Фирмино вполне заслуживает ЗМ, очень полезный игрок в Ливерпуле был в 2019-м году, организовывал, забивал, тащил команду когда было сложно
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bayramgubkin
1571688520
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