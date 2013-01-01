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    Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

    Стала известна первая десятка номинантов на «Золотой мяч-2019». В список, объявленный журналом France Football, вошли следующие игроки:

    Садио Мане («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    • Всего в список номинантов будут включены 30 игроков.
    • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

    Источник: твиттер France Football

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8549

      Cules2013 27 минут назад

      Льорис? Пфф... Ну тогда, ещё с десяток вратарей должен быть в списке.

      0
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      ...
      Рейтинг: +564

      FENIX-SL > Cules2013 17 минут назад

      а почему бы финалисту ЛЧ там не побывать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +457

      de bruyne > Cules2013 12 минут назад

      Ты походу лч кроме матч барсы прошлом сезоне нечего не смотрел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      koli4ka 30 минут назад

      а дэ же зубры зубрилища... РО и МЕ, они хоть в 30-ке???аль алфавитом не вышли???

      1
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