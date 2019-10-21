Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

Стала известна первая десятка номинантов на «Золотой мяч-2019». В список, объявленный журналом France Football, вошли следующие игроки:
Садио Мане («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Всего в список номинантов будут включены 30 игроков.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
Источник: твиттер France Football