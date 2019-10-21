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  • Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

21 октября 2019, 19:46
7

Стала известна первая десятка номинантов на «Золотой мяч-2019». В список, объявленный журналом France Football, вошли следующие игроки:

Садио Мане («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Всего в список номинантов будут включены 30 игроков.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: твиттер France Football
Европа Агуэро Серхио Льорис Уго Обамеянг Пьер-Эмерик Тадич Душан тер Стеген Марк-Андре Мане Садио ван де Бек Донни Мбаппе Килиан Александер-Арнольд Трент де Йонг Френки
Комментарии (7)
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koli4ka
1571676810
а дэ же зубры зубрилища... РО и МЕ, они хоть в 30-ке???аль алфавитом не вышли???
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Cules2013
1571677000
Льорис? Пфф... Ну тогда, ещё с десяток вратарей должен быть в списке.
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Жентус
1571694402
Можете не писать ничего, все равно Месси выиграет как всегда
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