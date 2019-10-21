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  • Месси, Салах и Азар – в третьей десятке номинантов на «Золотой мяч»

Месси, Салах и Азар – в третьей десятке номинантов на «Золотой мяч»

21 октября 2019, 23:38
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Журнал France Football объявил финальную десятку номинантов на «Золотой мяч-2019». В список вошли следующие игроки:

Лионель Месси («Барселона»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Антуан Гризманн («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Жоау Фелиш («Атлетико»).

  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Всего в список номинантов включены 30 игроков.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

Алисон, Льорис и Нойер – в десятке претендентов на награду лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Лунин, Фелиш и Гендузи – в десятке номинантов на премию лучшему молодому игроку года

Источник: твиттер France Football
Европа
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