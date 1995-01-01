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    Алисон, Льорис и Нойер – в десятке претендентов на награду лучшему вратарю года имени Льва Яшина

    Журнал France Football объявил десятку претендентов на награду лучшему вратарю года имени Льва Яшина. В список вошли следующие голкиперы:

    Алисон («Ливерпуль»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Аякс»), Войцех Щесны («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    • Церемония вручения этой награды состоится 2 декабря в Париже – одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

    Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

    Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

    Источник: твиттер France Football

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