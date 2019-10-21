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  • Алисон, Льорис и Нойер – в десятке претендентов на награду лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Алисон, Льорис и Нойер – в десятке претендентов на награду лучшему вратарю года имени Льва Яшина

21 октября 2019, 23:12
5

Журнал France Football объявил десятку претендентов на награду лучшему вратарю года имени Льва Яшина. В список вошли следующие голкиперы:

Алисон («Ливерпуль»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Аякс»), Войцех Щесны («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

  • Церемония вручения этой награды состоится 2 декабря в Париже – одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

Мане, Агуэро и Мбаппе – в первой десятке номинантов на «Золотой мяч»

Роналду, Бензема и ван Дейк – во второй десятке номинантов на «Золотой мяч»

Источник: твиттер France Football
Европа Нойер Мануэль Щесны Войцех Кепа Облак Ян Эдерсон Алиссон
Комментарии (5)
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Cules2013
1571723242
Льорис в списке лишний с его постоянными ляпами, что за ТТХ, что за сборную. может наконец-то признают талант тер Штегена? Но о чём это я? Победит на 99,99% Алисон.
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Dgad
1571726440
Алисон должен брать, в ЛЧ спасал и в АПЛ отыграл на очень высоком уровне, в Сборной вообще один мяч пропустил.
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ItalianFootball
1571729112
Против мейнстрима - Онана.
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