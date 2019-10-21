Лунин, Фелиш и Гендузи – в десятке номинантов на премию лучшему молодому игроку года

Журнал France Football объявил претендентов на награду Копа Трофи, которая вручается лучшему молодому игроку сезона не старше 21 года. В список номинантов вошли следующие игроки:

Жоау Фелиш («Атлетико»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Мойзе Кен («Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кай Хаверц («Байер»), Маттео Гендузи («Арсенал») и Андрей Лунин («Вальядолид»).