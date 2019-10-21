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  • Лунин, Фелиш и Гендузи – в десятке номинантов на премию лучшему молодому игроку года

Лунин, Фелиш и Гендузи – в десятке номинантов на премию лучшему молодому игроку года

21 октября 2019, 23:30
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Журнал France Football объявил претендентов на награду Копа Трофи, которая вручается лучшему молодому игроку сезона не старше 21 года. В список номинантов вошли следующие игроки:

Жоау Фелиш («Атлетико»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Мойзе Кен («Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кай Хаверц («Байер»), Маттео Гендузи («Арсенал») и Андрей Лунин («Вальядолид»).

  • Приз Копа Трофи вручается с 2018 года.
  • Первым и единственным обладателем награды на текущий момент является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
  • Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже – одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

Источник: твиттер France Football
Европа Хаверц Кай Гендузи Маттео Кен Мойзе де Лигт Матейс Лунин Андрей Санчо Джейдон Винисиус Чуквуэзе Самуэль Феликс Жоау Кан Ин Ли
Комментарии (2)
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fk sever
1571690115
Думал Русский попал в топ, ан нет, европеец...
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Dgad
1571726509
Не понятно зачем Реал отдал Лунина туда где ему не дают играть....лучше бы дали шанс вместо Дыркуа
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