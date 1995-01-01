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    Лунин, Фелиш и Гендузи – в десятке номинантов на премию лучшему молодому игроку года

    Журнал France Football объявил претендентов на награду Копа Трофи, которая вручается лучшему молодому игроку сезона не старше 21 года. В список номинантов вошли следующие игроки:

    Жоау Фелиш («Атлетико»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Мойзе Кен («Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кай Хаверц («Байер»), Маттео Гендузи («Арсенал») и Андрей Лунин («Вальядолид»).

    • Приз Копа Трофи вручается с 2018 года.
    • Первым и единственным обладателем награды на текущий момент является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
    • Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже – одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

    Источник: твиттер France Football

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      fk sever 3 минуты назад

      Думал Русский попал в топ, ан нет, европеец...

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